Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
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Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sansara, otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. Polis sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı haber verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.


Yenişehir, İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
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