Otomobilin çarptığı scooterdaki iki genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı scooterdaki iki genç ağır yaralandı

07.10.2022 12:33
Otomobilin çarptığı scooterdaki iki genç ağır yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı scooterda bulunan 3 gençten 2'si ağır yaralandı.

Adana'da otomobilin çarptığı scooterda bulunan 3 gençten 2'si ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Alper Efe Kadiroğlu iki arkadaşıyla birlikte scootera binerek bulvarda gezmeye başladı. Bu sırada bir otomobilin scootera arkadan çarpması sonucu Kadiroğlu ve yanındaki arkadaşlarından biri ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Yaralılardan Kadiroğlu, Adana Şehir Hastanesine, ismi açıklanmayan diğer yaralı ise Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ise kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı scooterdaki iki genç ağır yaralandı - Son Dakika

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