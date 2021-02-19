Otomobilin çarptığı sebze ve meyve yüklü kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı sebze ve meyve yüklü kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı

19.02.2021 05:58

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil önündeki sebze ve meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı.

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil önündeki sebze ve meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, kasalardaki meyve ve sebzeler yola dağıldı. Kaza sonrası, kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 03.30 sıralarında yaşandı. Yasin Kör, kullandığı 34 BNR 504 plakalı otomobiliyle ilerlerken, Tema İstanbul Köprüsü mevkiine geldiği sırada önünde seyreden Ercan Er yönetimindeki 34 DCB 416 plakalı sebze yüklü kamyonet iddiaya göre bir anda şerit değiştirdi. Otomobil sürücüsü Yasin Kör ise aniden şerit değiştiren kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, kasadaki meyve ve sebzeler yola saçıldı. Diğer sürücülerin bir yandan yardıma koştu bir yandan da durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen kamyonetin sürücüsü Ercan Er'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücünün kamyonetteki akrabası Erkan Er ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen kamyonet ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN AKRABASI KONUŞTU

Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan Erkan Er, "Biz Tekirdağ'a seyir halindeyken, araba arkadan vurdu. Ondan sonra bu hale düştük. Biz halden çıkmıştık. İyiyiz. Ambulans geldi, sadece amcaoğlunu hastaneye götürdü" dedi.

"FRENE BASMAYA VAKTİM KALMADI"Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Kör ise, "Sol şeritten gidiyordum. Gişeleri geçtiğim sırada meyve yüklü kamyonet, orta şeritten sol şeride önüme atladı. Frene bile basmaya vaktim kalmadan arkadan çarptım. Onunla birlikte buraya kadar sürüklendik. Aslında çarpmamak için bariyerlere bile vurdum aracı ama arkadaş bir anda geçtiği için yapacak bir şey kalmadı. Sonra arkadaş devrildi zaten" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı sebze ve meyve yüklü kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı sebze ve meyve yüklü kamyonet devrildi, sebze ve meyveler yola saçıldı - Son Dakika
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