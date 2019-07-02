Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı Sinan kurtarılamadı
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Otomobilin çarptığı Sinan kurtarılamadı

51 dakika önce

SİNOP'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Sinan kurtarılamadı, System.String[]
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Boyabat'ın Karacaören mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Sarıçoban'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre savrulan Sarıçoban, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıçoban'ı ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sarıçoban, buradan ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sinan Saroçoban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. 


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
Karacaören, Boyabat, Sinop, Güncel
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