Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

10.10.2022 21:10

Son dakika haberi... ADANA'da otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi (38), hayatını kaybetti.

ADANA'da otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YK 823 plakalı otomobil, iddiaya göre Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli skutere arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında yola savrulan Lastikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Lastikçi'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SKUTER SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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