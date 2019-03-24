Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu Beyyan Şegman (10) hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu Beyyan Şegman (10) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 63 DZ 875 plakalı otomobil, evinin önünde oyun oynayan Suriye uyruklu Beyyan Şegman'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Şegman ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şegman Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şegman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyyan Şegman'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: DHA

Akçakale, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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