Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

3 saat önce

ADIYAMAN'da, yolun karşısuna geçmek için bekleyen annesinin elinden kurtularak yola fırlayan Suriye uyruklu Razan El Ali (7), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, yolun karşısuna geçmek için bekleyen annesinin elinden kurtularak yola fırlayan Suriye uyruklu Razan El Ali (7), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi. 
Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Çevreyolu'nda yolun karşısına geçmek için bekleyen annesinin elinden kurtulan Suriye uyruklu Razan El Ali'ye, Fatih Yemişenyayık'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Razan El Ali'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Razan El Ali, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Razan El Ali'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Polis sürücü Yemişenyayık'ın gözaltına alarak emniyete götürdü.


 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:38 Kaynak: DHA
Adıyaman, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Öğrencisini Taciz Eden Sapığı, Linçten Polis Kurtardı Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Kontrolden Çıkan Otomobil, TIR'ın Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Verdiğiniz Oylar İç Edildi, Çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]