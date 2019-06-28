Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü
1 saat önce
KİLİS'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İmam El Hammut (10) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
KİLİS'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye
uyruklu İmam El Hammut (10) yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İmam El Hahmut'a, M.Y. (26) yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri İmam El Hammut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hammut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Kilis
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