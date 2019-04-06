Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Toprağa Verildi

Otomobilin Çarptığı Suriyeli Çocuk Toprağa Verildi

1 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde defnedildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde defnedildi.

Alınan bilgiye göre, İzmit-Yalova kara yolunu geçmek için beton bariyerlerin üzerinden atlayan 3 yaşındaki Münir Alshayhan'a Karamürsel yönüne giden Y.O'nun kullandığı 34 BNR 943 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen küçük Münir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Altınova Devlet Hastanesine sevk etti. Münir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Münir Alshayhan'ın cenazesi, Karamürsel ilçesi Mürselpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazede baygınlık geçiren baba Basel Alshayhan'a ilk müdahaleyi cenazeye katılan ve doktor olan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral yaptı.

Baba Alshayhan, bir süre sonra ayağa kalkarak oğlunun tabutunu taşıdı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:02 Kaynak: AA

Altınova, Karamürsel, Güncel
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