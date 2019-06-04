Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk, yaralandı
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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk, yaralandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, markete gittiği ablasının elini bırakıp, yola fırlayan Suriyeli Abdulhadı Hisso'ya (7) otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk, yaralandı, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, markete gittiği ablasının elini bırakıp, yola fırlayan Suriyeli Abdulhadı Hisso'ya (7) otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Suriyeli Abdulhadı Hisso, birlikte markete gittiği ablasının elini bırakıp, yola çıktı. Çocuğa, Gebiz istikametinden gelen H.B.'nin kullandığı 32 DG 310 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiperi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Abdulhadı Hisso, tedavi altına alınırken, soruşturma başlatıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:55 Kaynak: DHA
serik, Antalya, Güncel
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