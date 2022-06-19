Otomobilin çarptığı Suriyeli Ella kurtarılamadı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Suriyeli Ella kurtarılamadı

19.06.2022 12:34
Otomobilin çarptığı Suriyeli Ella kurtarılamadı

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ella Ahmed (12), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ella Ahmed (12), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Ella Ahmed'e, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere kurtarılamadı. 7'nci sınıf öğrenci olduğu belirtilen Ella Ahmed'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Suriyeli Ella kurtarılamadı - Son Dakika

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