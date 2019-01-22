Otomobilin Çarptığı Suriyeli Kadın Yaralandı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Alaa B.'ye (32) otomobil çarptı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye
uyruklu Alaa B.'ye (32) otomobil çarptı. Yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Yenişehir Caddesi
'nde meydana geldi. Çardak
Cami yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Alaa B.'ye çarptı. Kazada yaralanan Alaa B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
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