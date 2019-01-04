Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Suriyeli Talha Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Suriyeli Talha Yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Suriyeli Talha Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan  Suriye uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolunun Turist yolu mevkiinde meydana geldi. Aile bireyleriyle birlikte karşıya geçmek için refüjde bekleyen Suriye uyruklu Talha Al Abdalla, aniden yola fırladı. Bu sırada Semih Yıldız yönetimindeki 16 VV 939 plakalı otomobil, Abdalla'ha çarptı. Kazada, Talha Al Abdalla yaralandı. 

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Talha Al Abdalla, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdallah'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

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