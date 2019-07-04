Otomobilin çarptığı sürüde 6 koyun telef oldu
1 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 6 koyun telef oldu.
Van
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:48 Kaynak: AA
'ın Özalp
ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 6 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 HC 323 plakalı otomobil, Saray-Özalp kara yolunda karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, 6 koyun telef oldu. Jandarma
ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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