Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı

14.05.2022 11:25
Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı

ELAZIĞ'da, otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

ELAZIĞ'da, otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada hayvanlardan 30'u öldü, 10'u yaralandı.

Kaza, dün gece Karakoçan ilçesi Elazığ- Bingöl kara yolu Kulundere köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 34 LP 9864 plakalı otomobil, Bingöl'den Elazığ yönüne gelirken Kulundere köyü mevkisinde yolun karşısına geçen sürüye çarptı. Kazada, 30 koyun öldü, 10 koyun yaralandı. Otomobilde ise hasar oluştu. Çobanın ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, olası bir kazaya karşı yolda önlem aldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme yaparken, otomobil bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı.


Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı
Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı
Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı
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Otomobil, Bingöl, Elazığ, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı - Son Dakika
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