Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı

04.04.2021 00:30

ANTALYA'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü.

ANTALYA'da otomobilin arkadan çarptığı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tramvay çalışması yapılan yolun boşluk kısmına düştü. Betonla toprak arasında asılı kalan taksinin şoförü Ferhat Bulut (43) ile avukat yolcusu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı otogar yakınlarında 3. etap Hafif Raylı Sistem çalışmalarının olduğu yerde meydana geldi. Ferhat Bulut, kent merkezinden 07 T 4345 plakalı taksisine aldığı avukat yolcusunu istediği yere götürmek üzere yola çıktı. Bulut, otogara yaklaştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 GFH 16 plakalı otomobil kendisine arkadan çarptı.

DİK ŞEKİLDE ASILI KALDIÇarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ferhat Bulut, taksiyle önce inşaat alanını belirtilen tahta bariyerleri yıktı, daha sonra da duvarla yol arasındaki boşluğa düştü. Diğer sürücü ise yaklaşık 60 metre ileride durduktan sonra, aracın içerisinde bulunan 2 arkadaşını bırakarak kaza yerinden kaçtı.Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Taksi şoförü Ferhat Bulut, taksisinin içerisinden yara almadan çıkarken, daha sonra avukat yolcusunu da çıkarttı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de çalışmalarının ardından alandan ayrıldı.BULUT'UN YAKINLARI AĞLADITaksi şoförü Ferhat Bulut'un kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. Bulut'un kızı ve eşi de kaza yerine geldi. Bulut, gözyaşlarını tutamayan kızına iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.TAKSİ İÇİNDEKİ TELEFONLARI ARKADAŞLARI ÇIKARDIFerhat Bulut'un, bir mesai arkadaşı ise taksinin içerisine girerek cep telefonu ve aracın belgelerini aldı. Polis ekipleri, şans eseri yaralının olmadığı kazayla ilgili inceleme başlattı.'ÇARPMA SESİNİ DUYDUM'

Yolda giderken bir anda ses duyduğunu ve daha sonra boşlukta asılı kaldığını anlatan Ferhat Bulut, "Yolcumla beraber normal şeridimde giderken, arkadan sadece çarpma sesini duydum. Diğer sürücü kaçtı, gitti. Araçta müşterim vardı. Bir anda düştük, sonra hem kendimi hem onu taksiden çıkardım. Ben avukat olan yolcumu gideceği yere götürüyordum. Her ikimiz de çok şükür iyiyiz. Karşı sürücü de alkollüymüş ve olay yerinden kaçmış" dedi.


Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı
Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı

Tramvay, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Fenerbahçe ve taraftarlar sosyal medyadan haykırdı: Aydınlanmayan gün Fenerbahçe ve taraftarlar sosyal medyadan haykırdı: Aydınlanmayan gün         
00:48
PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti         
00:15
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan         
21:19
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 01:39:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei