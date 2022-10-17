Son dakika haberi: KIRIKKALE-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TANKERCİ YOLUNA DEVAM ETTİ; 5 YARALININ OLDUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: KIRIKKALE-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TANKERCİ YOLUNA DEVAM ETTİ; 5 YARALININ OLDUĞU KAZA KAMERADA

17.10.2022 01:43

Son dakika haberi: KIRIKKALE'de, otomobilin kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, otomobilin kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Tanker sürücüsü, OSB'de giriş yaptığı yerde, kazayı fark etmediğini ileri sürdü. Kaza ise OSB'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Celil Ç. (45) yönetimindeki 06 VAV 48 plakalı otomobil, kavşaktan OSB'ye girmekte olan A.R.S.'nin kullandığı 46 ADR 792 plakalı kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Celil Ç. ile birlikte araçtaki Rahmiye Ç. (75), Sıla Ç. (19), Hatice Ç. (45) ve Şerife K. (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYI FARK ETMEDİM İDDİASI

Kazanın ardından durmayarak OSB'de bir firmanın içerisine giriş yapan tankerin sürücüsü ise ekiplerin araması sonucu bulundu. Tanker sürücüsü A.R.S., kazayı fark etmediğini iddia etti. OSB'nin güvenlik kamerasına yansıyan kazada; otomobilin, kavşaktan OSB'ye giriş yapmak için hareket eden tankerin arka tekerine çarptığı ve tanker sürücüsünün yoluna devam ettiği yer aldı.

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Kaynak: DHA

Kırıkkale, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KIRIKKALE-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TANKERCİ YOLUNA DEVAM ETTİ; 5 YARALININ OLDUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KIRIKKALE-OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TANKERCİ YOLUNA DEVAM ETTİ; 5 YARALININ OLDUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika
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