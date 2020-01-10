Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin ismi caddeye verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin ismi caddeye verildi - Son Dakika

Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin ismi caddeye verildi

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan ve görevi başında hayatını kaybeden temizlik işçisi Fikret Mutlu'nun ismi caddede yaşatılacak.

Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin ismi caddeye verildi, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan ve görevi başında hayatını kaybeden temizlik işçisi Fikret Mutlu'nun ismi caddede yaşatılacak.


Geçen eylül ayında otomobilin çöp kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden temizlik işçisi Fikret Mutlu'nun ismi ailesinin yaşadığı Çeltikçi Mahallesi'ndeki caddeye verildi. Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın başkanlığında gerçekleşen kasım ayı meclis toplantısında gündeme alınan 'cadde isminin değiştirilmesi' teklifi oy birliği ile kabul edildi.


Çeltikçi Mahallesinde bulunan Bandırma Caddesinin ismi "Fikret Mutlu Caddesi" olarak değiştirildi.


Başkan Mehmet Kanar, "Görevi başındayken elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz arkadaşımızın ismini doğup büyüdüğü Çeltikçi Mahallesi'ndeki caddeye vererek adını yaşatmak istiyoruz. Böyle üzücü bir olayında bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Çeltikçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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