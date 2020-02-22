Otomobilin çarptığı ticari taksi, elektrik direğine çarparak durabildi - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı ticari taksi, elektrik direğine çarparak durabildi

37 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı ticari taksi yolda dönerek elektrik direğine çarptı.

Otomobilin çarptığı ticari taksi, elektrik direğine çarparak durabildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı ticari taksi yolda dönerek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü otomobil içinde sıkıştı, ekipler sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza; Gece saatlerinde D-655 Düzce Akçaloca karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan Mertcan Kaya idaresinde ki 81 AAE 252 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı'na geldiğinde Beyciler Mahallesi'nden D-655 karayoluna çıkmaya çalışan Muhammet Türk idaresinde ki 81 T 1130 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç refuje çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü Muhammet Türk şoför mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada ticari araç sürücüsü Muhammet Türk ile birlikte ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kaza anı ise çevrede bulunan işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında ticari taksinin D-655 karayoluna çıktığı esnada Düzce'den Akçakoca istikametine giden otomobilin çarpma anı ve ticari taksibnin yolda dönme anı görüntülendi.


Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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