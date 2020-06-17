Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin traktöre çarpması ve traktörün ikiye bölünmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Bitlis'e yakınlarının cenazesine giden Sakin Gümüş idaresindeki 09 ABA 013 plakalı otomobil, emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak yönetimindeki 68 FP 863 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Metin Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Metin Koçak'ın torunu, dedesiyle aynı ismi taşıyan torunu Metin Koçak ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş ve aracındaki halası Sevim İnan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.