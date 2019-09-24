Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar istikametinde bulunan Cildikısık Tünelinde meydana geldi. R. K.'nın sevk ve idaresindeki 78 DC 828 plaklı otomobil, Eskipazar ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. isimli sürücünün idaresindeki 78 BC 853 plakalı traktörün yanından geçerken aracının sağ ön lastiğini traktörün sol ön lastiğine sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza sırasında sürücüsü M.M.(23) ve traktörden düşen H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK