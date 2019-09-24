Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı
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Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı

2 dakika önce

Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandıKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar istikametinde bulunan Cildikısık Tünelinde meydana geldi. R. K.'nın sevk ve idaredindeki 78 DC 828 plaka sayılı otomobil, Eskipazar ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. isimli sürücünün idaresindeki 78 BC 853 plakalı traktörün yanından geçerken aracının sağ ön lastiğini traktörün sol ön lastiğine sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza sırasında sürücüsü MM.ve traktörden düşen H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı traktörden düşen yolcu ve sürücü yaralandı

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:13 Kaynak: İHA
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