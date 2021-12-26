Son dakika... REFLEKTÖRSÜZ TRAKTÖRÜN RÖMORKÜNE ÇARPAN OTOMOBİLDE ÖLEN ÜMMÜ'NÜN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, uyarıcı reflektörü olmayan traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Ümmü Sürücü'nün (47) cenazesi, Kozan'da toprağa verildi. Kaza sonrası kaçan traktörün sürücüsü T.İ. ise jandarmaya teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde İmamoğlu- Adana kara yolunda meydana geldi. Serdar Sürücü (47) yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil, T.İ.'nin (30) kullandığı, uyarıcı reflektörü olmayan hafriyat yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Serdar Sürücü ve eşi Ümmü Sürücü sıkıştıkları araçtan itfaiye tarafından çıkarıldı. T.İ. ise kaza yerinden kaçtı.Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ümmü Sürücü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı Serdar Sürücü ise ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Serdar Sürücü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.Ümmü Sürücü'nün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından kaçan T.İ. ise jandarmaya teslim oldu. T.İ.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ağır yaralı Serdar Sürücü'nün sağlık durumunun da kritik olduğu öğrenildi.