Otomobilin çarptığı turist kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı turist kadın öldü

11.04.2022 18:27
Otomobilin çarptığı turist kadın öldü

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Romanya uyruklu Roncea Constantin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Romanya uyruklu Roncea Constantin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Avanos'tan Nevşehir istikametine seyir halinde olan G.K. yönetimindeki 38 AS 969 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Romanya uyruklu turist Roncea Constantin'e çarptı. çarpışmanın şiddetiyle turist kadın metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Romanyalı kadını ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Constantin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Nevşehir, Romanya, turist, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı turist kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran saldırgana 22 bin TL ceza
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
18:07 Göç İdaresi Başkanlığı'na gitmeyi düşünen Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 18:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı turist kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement