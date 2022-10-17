Uşak gündem haberi... Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak gündem haberi... Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

17.10.2022 23:03

Uşak haberi: Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. (63) yönetimindeki 20 YY 185 plakalı otomobil Uşak- Ankara kara yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Shahd Jakmour'a (21) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Jakmour, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Shahd Jakmour'un Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ, UŞAK'A GÖNDERİLDİ DÜĞÜN YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ, UŞAK'A GÖNDERİLDİ
Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak gündem haberi... Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak gündem haberi... Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika
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