Kazada ağır yaralanan Jakmour, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Shahd Jakmour'un Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak gündem haberi... Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.