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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

09.01.2022 14:23

KARABÜK'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız (23) hayatını kaybetti.

KARABÜK'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız (23) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Yalçın K. (28) yönetimindeki 43 UR 115 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Mücahit Kaygısız'a çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

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Otomobil, Karabük, Şehit, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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