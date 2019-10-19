Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü
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Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

1 saat önce

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü, System.String[]

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, Ö.G.'yi gözaltına aldı.


Fatma Gül, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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