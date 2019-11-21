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Otomobilin çarptığı üniversiteli Yahya öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Yahya Aygün (24), yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı üniversiteli Yahya öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Yahya Aygün (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi önünde meydana geldi. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yahya Aygün'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Aygün ağır yaralanırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Aygün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Harran Üniversitesi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
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