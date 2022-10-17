Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı

17.10.2022 22:44

Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı Uşak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Huzurpark karşısında meydana geldi. İddialara göre, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi öğrencisi yabancı uyruklu Shahd Jakmour, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, M.D. idaresindeki 20 YY 185 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan öğrenci ekiplerce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken Jakmour'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Ankara, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı üniversitesi öğrencisi ağır yaralandı - Son Dakika

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