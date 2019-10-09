Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı vaşak öldü
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı vaşak öldü

Otomobilin çarptığı vaşak öldü

34 dakika önce

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin çarptığı vaşak öldü.

Otomobilin çarptığı vaşak öldü, System.String[]

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin çarptığı vaşak öldü.

Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.

Hamamözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:28:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı vaşak öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]