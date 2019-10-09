Otomobilin çarptığı vaşak öldü

Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti

Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı