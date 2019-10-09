Otomobilin çarptığı vaşak öldü
9 dakika önce
AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin çarptığı vaşak öldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde otomobilin çarptığı vaşak öldü.
Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Hırsız, evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü