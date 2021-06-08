Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı yaban kedisi telef oldu.

Gerger- Kahta yolunun 15'inci kilometresindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisine çarptı. Sürücü kaçarken, köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde, yaban kedisinin öldüğü belirlendi. Jandarma, kedinin ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Adıyaman