Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ambulansa Binmek İstemedi

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ambulansa Binmek İstemedi

1 saat önce

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ambulansa binmek istemedi Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralanan yaşlı vatandaş, vatandaşların ısrarı sonucu ambulansa güçlükle bindirildiSİVAS - Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralanan...

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ambulansa Binmek İstemedi, System.String[]
Otomobilin çarptığı yaşlı adam ambulansa binmek istemedi
Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralanan yaşlı vatandaş, vatandaşların ısrarı sonucu ambulansa güçlükle bindirildi

SİVAS - Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralanan yaşlı vatandaş, vatandaşların ısrarı sonucu ambulansa güçlükle bindirildi.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.10 sıralarında Sivas Merkez Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada; cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki O.D. isimli vatandaşa A. K. idaresindeki 26 HA 993 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşlar 112'den yardım isteyerek ambulans gelene kadar O.D'nin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı vatandaşı hastaneye götürmek istedi fakat yaşlı vatandaş hastaneye gitmek istemedi. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ısrarının ardından ikna edilerek ambulansa binmeyi kabul etti.
Otomobilin sürücüsü Alpaslan Kılıç, "Bir anda önüme çıktı. Karşıdan karşıya geçmek istiyordu. Sağlık durumu iyi. Kendi bilinci yerinde ama mecbur ambulansa bindirmek zorundaydık. Ambulansa binmek istemedi ama biz gönderdik. Bilinci yerinde bir sıkıntı görünmüyor. " dedi. Hastaneye kaldırılan O.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:54 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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