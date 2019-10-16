Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

38 dakika önce

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu kara yolu 36. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 52 AAK 361 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 71 yaşındaki Temel Şahin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
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