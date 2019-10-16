Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
38 dakika önce
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:07 Kaynak: İHA
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu kara yolu 36. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 52 AAK 361 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 71 yaşındaki Temel Şahin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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