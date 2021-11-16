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Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı

16.11.2021 16:01
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı

Zonguldak'ta hızını alamayan otomobil sürücüsü yaşlı adama çarptı.

Zonguldak'ta hızını alamayan otomobil sürücüsü yaşlı adama çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı.

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Uğur Mumcu Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama Fiat marka 67 NE 943 plakalı otomobil çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 60 yaşındaki R.A çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe fırladı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından 60 yaşındaki yaşlı adam Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de 67 NE 943 plakalı araç sürücüsüne alkol metre üfletti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri araç sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. - ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı

Zonguldak, Otomobil, Polis, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce yükseğe fırladı - Son Dakika
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