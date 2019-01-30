Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü
52 dakika önce
Zonguldak'ta, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Zonguldak
'ta, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara
kara yolunun Karaman
beldesi çıkışında Volkan A'nın kullandığı 06 FM 9536 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali K'ya (86) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali K'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:18 Kaynak: AA
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