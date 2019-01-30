Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

52 dakika önce

Zonguldak'ta, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü, System.String[]
Zonguldak'ta, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Ankara kara yolunun Karaman beldesi çıkışında Volkan A'nın kullandığı 06 FM 9536 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali K'ya (86) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ali K'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:18 Kaynak: AA

Karaman, Ankara, Zonguldak, Güncel
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