Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü
Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir
'den Kula
istikametine giden Mehmet S. idaresindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman
'a (81) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kahraman'ın cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Salihli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: İHA
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