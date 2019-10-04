Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Kerim Çuhadar (91), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Kerim Çuhadar (91), hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. F.E. idaresindeki 33 DLU 38 plakalı araç, park halindeki araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Çuhadar'a çarptı. Ağır yaralanan Kerim Çuhadar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fatih Sultan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:19 Kaynak: DHA
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