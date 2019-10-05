Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda karşıya geçmek isteyen Kerim Çuhadar'a (91), F.E'nin kullandığı 33 DLU 38 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Çuhadar, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü, gözaltına alındı.
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