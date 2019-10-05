Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

55 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda karşıya geçmek isteyen Kerim Çuhadar'a (91), F.E'nin kullandığı 33 DLU 38 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Çuhadar, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü, gözaltına alındı.

Fatih Sultan, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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