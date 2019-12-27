Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Domaniç- Tavşanlı yolu ilçe sahası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara'ya çarptı. Kazada, Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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