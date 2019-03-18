Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü - Karabük
42 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Karabük istikametinden Safranbolu'ya gelen Okan A. yönetimindeki 16 LNS 18 plakalı otomobil, Adnan Menderes
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Göktaş'a (70) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Göktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA
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