Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü - Karabük

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü - Karabük

42 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü - Karabük, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Karabük istikametinden Safranbolu'ya gelen Okan A. yönetimindeki 16 LNS 18 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Göktaş'a (70) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Göktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Menderes, Safranbolu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Son Dakika! Hollanda'da 3 Kişiyi Öldüren Saldırgan Yakalandı Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz İmamoğlu, Adada Yaşayanlara Ulaşım İçin Söz Verdi: Yüzde 40 İndirimli Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü - Karabük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]