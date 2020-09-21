Otomobilin çarptığı, yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaza, merkeze bağlı İcadeiye Mahallesi Sarı Saltık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki A.A.'ya, M.S.Y. yönetimindeki 23 T 0414 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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