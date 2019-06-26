Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te camiye giderken otomobilin çarpması sonucu ağır yaranan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:36 Kaynak: AA
'te camiye giderken otomobilin çarpması sonucu ağır yaranan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kayacık
'a (84) merkez Şahinbey
ilçesine bağlı Güneykent
Mahallesi'nde, yatsı namazına gitmek için yolun karşısında bulunan camiye giderken, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Kayacık, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaşlı adamın cenazesi, Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardında yakınlarına teslim edildi.
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