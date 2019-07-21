Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

22 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Alınan bileğiyle göre, Afyonkarahisar- Isparta karayolunun Atlıhisar köyü istikametinde Tevfik G.'nin kullandığı 32 AAF 134 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Sultan B.'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
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