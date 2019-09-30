Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

42 dakika önce

Gaziantep'te park etmek için geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Gaziantep'te park etmek için geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 27 AUJ 56 plakalı otomobil sürücüsü E.Y, merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde aracını park etmek için geri manevra yaptığı sırada Tellinaz Yılmazkaya'ya (91) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve başını kaldırıma çarpan Yılmazkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmazkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:23 Kaynak: AA
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