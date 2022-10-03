Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

03.10.2022 11:42
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 92 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 92 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Adıyaman Valiliği Kavşağında olun karşı tarafına geçmeye çalışan Sebiha Alıcı'ya Abidin K., idaresindeki 44 ACU 968 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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