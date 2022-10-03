Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Adıyaman Valiliği Kavşağında olun karşı tarafına geçmeye çalışan Sebiha Alıcı'ya Abidin K., idaresindeki 44 ACU 968 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

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