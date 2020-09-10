Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana gelendi. Edinilen bilgilere göre, Deniz A. idaresindeki 41 BS 419 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Ayşe A.'ya çarptı. Otomobilin altında kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkartılan Ayşe A. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe A. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ