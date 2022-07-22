Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi

22.07.2022 19:12
Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi

KARAMAN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı'nın (15), cenazesi toprağa verildi.

KARAMAN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yavuz Selim Kalaycı'nın (15), cenazesi toprağa verildi. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da  yeğeni Yavuz Selim Kalaycı'nın taziyelerini kabul etti.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Sürücü Harun A. ise otomobiliyle yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kalaycı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Yavuz Selim Kalaycı'nın  cenazesi bugün otopsinin ardından Ahmet Yesevi Cami önüne getirildi. Cenaze namazına  Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı,  protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yavuz Selim'in cenazesi namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.  Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da  yeğeni Yavuz Selim Kalaycı'nın taziyelerini kabul etti. Sürücü Harun A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Savaş Kalaycı, Karaman, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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