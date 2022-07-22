Kaza, saat 00.10 sıralarında Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Harun A. (32) yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Sürücü Harun A. ise otomobiliyle yaklaşık 75 metre ileride durabildi. Kalaycı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Savaş Kalaycı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilin çarptığı Yavuz Selim, toprağa verildi - Son Dakika

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