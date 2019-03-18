Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
56 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya
istikametinden Gaziantep
istikametine giden Emine K., idaresindeki 27 R 3782 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş
Karayolu 22.kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hurşit Kılıç'a, (80) çarptı. Yaşanılan trafik kazasında yaralanan Hurşit Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
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