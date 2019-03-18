Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

56 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Emine K., idaresindeki 27 R 3782 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 22.kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hurşit Kılıç'a, (80) çarptı. Yaşanılan trafik kazasında yaralanan Hurşit Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, 3. Sayfa
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