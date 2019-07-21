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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

48 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulvar üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulvar üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Ömer B. idaresindeki 20 APH 20 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalıştığı öne sürülen Hulusi Çakıcı'ya (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden savrulup yere düşen Çakıcı yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çakıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ömer B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ
Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:23 Kaynak: İHA
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